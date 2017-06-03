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"Українське радіо" стало мовити на ОРДЛО

3 червня в 22:05
Трансляція ведеться з міста Часов Яр.
радиостанция
"Українське радіо" мовить на окупованих територіях

З міста Часов Яр почалося мовлення на частоті 873 кГц Першого каналу "Українського радіо" на окуповані території Донецької та Луганської областей, заявив на прес-конференції в Краматорську глава Донецької військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський.
 
Сигнал "Українського радіо" охопить Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області.
 
Сигнал також дійде до прикордонних територій Російської Федерації, які межують з Донбасом.
 

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У селі Чонгар Генічеського району урочисто відкрили радіовежу для мовлення на окупований російськими військами Крим.

 
За матеріалами: Фокус
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Теги область Україна час Донецьк радіо мова місто Луганськ Росія Донбас федерація геній
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