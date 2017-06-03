"Українське радіо" стало мовити на ОРДЛО

З міста Часов Яр почалося мовлення на частоті 873 кГц Першого каналу "Українського радіо" на окуповані території Донецької та Луганської областей, заявив на прес-конференції в Краматорську глава Донецької військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський.



Сигнал "Українського радіо" охопить Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області.



Сигнал також дійде до прикордонних територій Російської Федерації, які межують з Донбасом.





У селі Чонгар Генічеського району урочисто відкрили радіовежу для мовлення на окупований російськими військами Крим.