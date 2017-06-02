Українська Гельсінська спілка представила доповідь про тортури в Донбасі

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Згідно з доповіддю правозахисників, були епізоди, коли затриманих використовували як живий щит".

Українські правозахисники вказали на факти викрадення та катування у Донбасі regioncrimea.org

Представники організації "Українська Гельсінська спілка" представили доповідь про незаконне затримання і катування людей у зоні збройного конфлікту в, відповідальність за які несуть українські підрозділи.

Як повідомляє "Громадське", злочини, зафіксовані в доповіді, були здійснені протягом 2014-2015 року. Постраждалі, проте, були перелякані і готові були говорити значно пізніше.

"У 2014 -2015 була досить поширена практика затримання людей — на якихось загальних підставах і дуже неконкретні. Затримувались і особи, які не мали жодного стосунку до політичних подій. З 23 осіб до 19 застосовувались тортури. Йдеться про побиття і імітацію розстрілів", – повідомив в ході презентації представник центру документування Української Гельсінської спілки з прав людини Андрій Гладун.

За його словами, були також випадки, коли затриманих використовували як живий щит".

"Ми закликаємо розслідувати ці випадки, ми на початку 2017 року направили запити до ГПУ", – зазначив правозахисник.

В прокуратурі, в свою чергу, відповіли, що з початку бойових дій по грудень 2016 року за фактами незаконного позбавлення волі до відповідальності притягнуто 45 правоохоронців і двоє військовослужбовців. При цьому, фактів щодо тортур, як виявилося, у Генпрокуратурі не фіксують.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про нібито існуючі "таємні в'язниці" СБУ. Так, правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International в спільній доповіді заявили про звільнення 13 осіб з такої "таємної в'язниці" і зажадали від української влади провести ретельне розслідування за даним фактом.

Раніше екс-перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак в своїй статті для DT.UA писав, що підігріта пропагандистськими ЗМІ тема існування в Україні незаконних місць позбавлення волі - "таємних в'язниць СБУ" - є вдалою операцією російських спецслужб, яку слід розглядати в контексті загальної ситуації, що склалася, починаючи з весни 2014 р., в Донбасі.