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Українці відзначають День вишиванки

18 травня в 06:00

Свято відзначають кожен третій четвер травня.

Одесса вышиванка_7
Свято зародилося у 2006 році
Vk.com/vishivanka_fest_odessa
У четвер, 18 травня, українці відзначають День вишиванки, всеукраїнське свято, покликаний зберегти традиції носіння національного одягу.

В цей день українців закликають змінити або доповнити звичайний одяг української національної вишиванкою. Відзначається свято щорічно в третій четвер травня.

Ідея зародилася у 2006 році і належить одній із студенток Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках. Тоді Воронюк запропонувала одногрупникам і студентам вибрати день і прийти усім у вишиванках. Спочатку ініціативу підтримали кілька десятків студентів і викладачів, але пізніше свято розрісся до всеукраїнських масштабів.

У 2011 році був встановлений рекорд по кількості людей у вишиванках в одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири тисячі людей у вишиванках.

Дивіться фото: Студенти вузу-переселенця відзначили День вишиванки флешмобом

У 2015 році з'явилася акція "Подаруй вишиванку захиснику", в якій взяли участь 38 країн світу. Вишиванки передавали бійцям АТО, які беруть участь в бойових діях в Донбасі.

Кожен рік в честь свята влаштовуються флешмоби та паради вишиванок. На даний момент свято не є офіційним.

За матеріалами: DT.UA
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Теги день свято одяг
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