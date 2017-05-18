Свято відзначають кожен третій четвер травня.

Свято зародилося у 2006 році Vk.com/vishivanka_fest_odessa

У четвер, 18 травня, українці відзначають День вишиванки , всеукраїнське свято, покликаний зберегти традиції носіння національного одягу.

В цей день українців закликають змінити або доповнити звичайний одяг української національної вишиванкою. Відзначається свято щорічно в третій четвер травня.

Ідея зародилася у 2006 році і належить одній із студенток Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках. Тоді Воронюк запропонувала одногрупникам і студентам вибрати день і прийти усім у вишиванках. Спочатку ініціативу підтримали кілька десятків студентів і викладачів, але пізніше свято розрісся до всеукраїнських масштабів.

У 2011 році був встановлений рекорд по кількості людей у вишиванках в одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири тисячі людей у вишиванках.

У 2015 році з'явилася акція "Подаруй вишиванку захиснику", в якій взяли участь 38 країн світу. Вишиванки передавали бійцям АТО, які беруть участь в бойових діях в Донбасі.

Кожен рік в честь свята влаштовуються флешмоби та паради вишиванок. На даний момент свято не є офіційним.