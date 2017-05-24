Українці проти публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності

Дві третини українців вважають себе православними. Але виступають проти демонстративної релігійності політиків.

Українці проти публічної релігійності політиків Сайт президента України

Суспільні оцінки публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності стають дедалі більш негативними, свідчать дані опитування

Якщо у 2010 році позитивне ставлення до такої демонстрації засвідчили 21% опитаних, у 2016 році – 16%, то у 2017 році – лише 13%.

Натомість негативне ставлення зросло з 40% до 47%.

При цьому негативне ставлення відзначили половина або відносна більшість опитаних в усіх регіонах України: на Заході, в Центрі та Півдні – 45-47%, на Сході – 50%.

Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, у 2017 році вперше з початку моніторингу число прихильників УПЦ (Київський патріархат) вдвічі перевищило число вірних УПЦ Московського патріархату: 27% проти 12% серед усіх опитаних, серед тих, хто відніс себе до послідовників православ'я, – 39% проти 17%.