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Українці проти публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності

24 травня в 19:09

Дві третини українців вважають себе православними. Але виступають проти демонстративної релігійності політиків.

Порошенко в церкви
Українці проти публічної релігійності політиків
Сайт президента України
Суспільні оцінки публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності стають дедалі більш негативними, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Якщо у 2010 році позитивне ставлення до такої демонстрації засвідчили 21% опитаних, у 2016 році – 16%, то у 2017 році – лише 13%.

Натомість негативне ставлення зросло з 40% до 47%.

При цьому негативне ставлення відзначили половина або відносна більшість опитаних в усіх регіонах України: на Заході, в Центрі та Півдні – 45-47%, на Сході – 50%.

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Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, у 2017 році вперше з початку моніторингу число прихильників УПЦ (Київський патріархат) вдвічі перевищило число вірних УПЦ Московського патріархату: 27% проти 12% серед усіх опитаних, серед тих, хто відніс себе до послідовників православ'я, – 39% проти 17%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги центр релігія
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