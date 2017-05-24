Українці проти публічної демонстрації можновладцями своєї релігійності

Дві третини українців вважають себе православними. Але виступають проти демонстративної релігійності політиків.
Якщо у 2010 році позитивне ставлення до такої демонстрації засвідчили 21% опитаних, у 2016 році – 16%, то у 2017 році – лише 13%.
Натомість негативне ставлення зросло з 40% до 47%.
При цьому негативне ставлення відзначили половина або відносна більшість опитаних в усіх регіонах України: на Заході, в Центрі та Півдні – 45-47%, на Сході – 50%.
Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, у 2017 році вперше з початку моніторингу число прихильників УПЦ (Київський патріархат) вдвічі перевищило число вірних УПЦ Московського патріархату: 27% проти 12% серед усіх опитаних, серед тих, хто відніс себе до послідовників православ'я, – 39% проти 17%.DT.UA