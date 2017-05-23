Українці принесли квіти до посольства Великобританії у Києві

Свої співчуття британцям висловили прем'єр-міністр і члени уряду України.

Коло будинку посольства Великобританії у Києві з'явилися букети квітів на знак солідарності з людьми, які стали жертвами вчорашнього терористичного акту у Манчестері.

"В моїй країні вчора стався страшний теракт. Це була ганебна атака на молодь, яка насолоджувалася музичним концертом. Мої щирі співчуття родинам та близьким постраждалих. Великобританія ніколи не піддасться тероризму", – так прокоментувала цю трагедію Джудіт Гоф, посол Великобританії в Україні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабінету Міністрів також відвідали посольство Великобританії в Києві, щоб віддати данину пам'яті загиблих.

Вночі з 22 на 23 травня під час концерту американської виконавиці Аріани Гранде на стадіоні в Манчестері прогримів вибух. Тоді на стадіоні перебувало близько 21 тисячі осіб, більшість з яких були діти.