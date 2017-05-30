Українці назвали головні проблеми країни

Важливість такої проблеми, як підвищення тарифів на комунальні послуги, знизилася з 70% до 45%.

Війна з Росією в Донбасі залишається найважливішою проблемою для громадян України Facebook/Міністерство оборони України

У травні 2017 року більше половини українців (53%) вважали військовий конфлікт на Сході країни найважливішою проблемою, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Майже половину (45-47%) респондентів турбують низький рівень зарплати або пенсії і підвищення тарифів на комунальні послуги.

Більше третини (37%) вважають важливою проблемою підвищення цін на основні товари, інфляцію.

Для чверті опитаних (23-25%) вважають важливими хабарництво та корупцію у владі і безробіття.

За останні два роки підвищилася важливість таких проблем, як низький рівень зарплати / пенсії, підвищення цін на основні товари, а також хабарництво і корупція у центральної влади. При цьому суттєво знизилася важливість такої проблеми, як підвищення тарифів на комунальні послуги (з 70% до 45%).

Якщо мешканців Заходу відносно більше турбує військовий конфлікт на Донбасі і корупція в центральної влади, то жителів Півдня і Сходу - низький рівень зарплат і пенсій, зростання цін і тарифів на комунальні послуги.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-20 травня 2017 року серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті (76%) українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% - в правильному, кожен десятий не визначився з відповіддю.