Українці найбільше довіряють волонтерам, церкі та армії

Рівень довіри до владних структур в Україні є вкрай низьким. Більше довіряють громадським структурам.

Українці продовжують вірити церкві Сайт президента України

Серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають(їм довіряють 66% опитаних), свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Також серед таких структур Церква (63,3%), Збройні сили України (55,9%), Національна гвардія України (49%), добровольчий рух (територіальна оборона) (45,2%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (45%) – число респондентів, які довіряють цим інститутам, на статистично значимому рівні перевищує число тих, хто їм не довіряє.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, президенту України довіряють 22% громадян, не довіряють – 71,9%, уряду довіряють 12,8%, не довіряють - 81,9%, Національному банку – відповідно 11,7% і 81,5%), Верховній Раді – відповідно 9% і 86,6%, прокуратурі – відповідно 9,5% і 83,3%, судам – відповідно 7% і 86,6%.