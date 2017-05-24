Українці довіряють папі римському в 2,5 рази більше, ніж московському патріарху

Серед церковних ієрархів найвищою довірою українців користуються папа римський і патріарх київський. Гундяєва не люблять.

Українці дуже не люблять Гундяєва Сайт РПЦ

Предстоятелю Української православної церкви (Київський патріархат)довіряють 35,9% українців, не довіряють – 15,9%, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Митрополиту Онуфрію (УПЦ МП) довіряють 30,9%, не довіряють – 17,9%; главі Української греко-католицької церкви Святославу довіряють 23,8%, не довіряють 12,2%; митрополиту Макарію (УАПЦ) довіряють 21,5%, не довіряють - 13,4% опитаних.

Лідером антипатій залишається московський патріарх Кирило Гундяєв, якому довіряють 14,8% респондентів, не довіряють – 42,0%.

У цьому році соціологи Центру Разумкова вперше включили до списку папу римського Франциска. У результаті рівень довіри до понтифіка перевищив показники для усіх інших церковних ієрархів. Йому довіряють 37,7% українців, не довіряють – 12,7%.

Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, у 2017 році вперше з початку моніторингу число прихильників УПЦ (Київський патріархат) вдвічі перевищило число вірних УПЦ Московського патріархату: 27% проти 12% серед усіх опитаних, серед тих, хто відніс себе до послідовників православ'я, – 39% проти 17%.