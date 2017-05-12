Українці чекають від безвізу вільних подорожей і прискорення євроінтеграції

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Безвізовий режим з ЄС буде запроваджений у червні. Соціологи з'ясували, чого очікують громадяни України.

Стало відомо, чого українці чекають від безвізового режиму (покращення) Андрій Товстиженко, ZN.UA

свідчать дані опитування КМІС.

Основними очікуваннями українців від запровадження безвізового режиму з ЄС є право вільно пересуватися на території ЄС (72%), одержання вільного доступу до освіти в ЄС (61%), прискорення європейської інтеграції (56%),

Також 55% респондентів відзначили одержання бізнесом доступу до ринків ЄС, 40% - прискорення реформ, 39% - появу дешевих рейсів до ЄС, 37% - покращення життя людей, 31% - посилення боротьби з корупцією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 10 по 20 лютого 2017 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Максимальна похибка вибірки - 3,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок у країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У випадку працевлаштування – до 23%.