Україна запізніло заблокувала російські соцмережі - WP

Світ зрозумів, що інтернет відкрив нові військові можливості, але ще не вирішив, як на це реагувати.

Росія випробувала на Україні свої тактики інформаційної війни. depositphotos.com / Vadymvdrobot

Президент України пішов на незвичайний крок минулого тижня. Він видав указ, який забороняє в країні роботу кількох

"Спочатку ліберал в мені одразу здригнувся через новину. Україна намагається проводити реформи, і найменше їй зараз потрібна чергова невимушена помилка президента Петра Порошенка, якого останнім часом критикували за недотримання обіцянки провести війну проти корупції", - пише на сторінках Washinton post оглядач Крістіан Керил.

Він зауважує, що ситуація зі свободою слова в Україні в рази краща, ніж у Росії. Втім, українські журналісти досі зіштовхуються з низкою проблем: від втручання олігархів до рідкісних випадків вбивства. Тож заборона російських соцмереж на перший погляд здавалася ще одним поганим сигналом від української влади.

Однак, оглядач американського видання зауважує, що якщо до ситуації придивитися пильніше, то вона здається не такою вже й однозначною. Він нагадує, що Україна і Росію де-факто в стані війни. Москва незаконно анексувала Крим, підірвавши тим самим післявоєнний порядок у Європі, і окупувала частину української території на сході. Близько 10 тисяч людей загинули у конфлікті між країнами, в якому інформація стала дуже ефективною зброєю Росії, яка надвичайно вправно поширює дезінформацію. З початку війни в 2014 році російська сторона систематично намагалася розпалити страх російськомовних громадян України, зображуючи українців кровожерливими "фашистами", вигадуючи їм фантастичні звірства. Влітку 2014 року російські ЗМІ поширили вигадку про те, що нібито українські солдати "розіпнули" хлорчика. Байку дуже швидко розвінчали, але шкода від неї лишилася. Також коли проросійські сили збили цивільний малайзійський авіалайнер над Донбасом, Москва почала поширювати велику кількість альтернативних версій події, намагаючись розмити правду.

Також Україну пересліду проблема, яка стосується й інші пострадянські країни. Російські телеканали і соціальні мережі мають широке покриття за рахунок того, що населення в цих країнах досі володіють російською мовою. Ще на початку російської агресії український уряд заборонив російські телеканали. Але дві великі соцмережі "Вконтакте" і "Однокласники" лишилися. Крім того, російський пошуковий сервер Yandex теж був доступний для українських користувачів. І от лише зараз всі ці сервіси теж потрапили під заборону.

Втім, рішення виявилося не популярним. Багато людей передбачувано виявилися невдоволеними через втрату доступу до своїх сторінок в соціальних мрежах. Крім того, адвокати свободи слова взагалі виявилися невдоволеними забороною. Британський бізнесмен і видавець, який працює в Україні, Пітер Дікінсон зауважує, що уряд ухвалив своє рішення без широкого обговорення і належної юридичної процедури. Крім того, не зрозуміло, як ефективно втілити заборону, адже можна технічно оминути всі обмеження в мережі. За словами Дікінсона, багато українців також відчувають, що уряд знову змушує їх чимось пожертвувати, в той час як чиновники зберігають свої зв'язки з Росією через бізнес і банки. Втім, британець вважає, що рішення про заборону російських соцмереж варто було ухвалити вже давно.

"Мене шокувало те, що вони не обмежили доступ до цих стайтів ще на початку війни. Вони були справжнім двигуном конфлікту", - сказав Дікінсон, нагадавши, що російські соціальні мережі мають чіткі зв'язки зі спецслужбами РФ, а також стали інструментом поширення антиукраїнської пропаганди. За його словами, Україна стала випробувальним полігоном російських тактик дезінформації, які потім Москва також використала в США і Європі.

З такої точки зору рішення Києва відрізати доступ до російських соцмереж має правильний вигляд. Наразі світ зрозумів, що інтеренте відкрив нові можливості для перетворення інформації у знаряддя війни, в інструмент для проектування сили за кордон. Але він ще не вирішив, як на це відповісти.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".