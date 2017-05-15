Україна закликала покарати винних у сексуальних домаганнях до жінки-спостерігача ОБСЄ

Озброєний бойовик "ДНР" залякував і ображав співробітницю СММ на окупованій території.

Україна вказала на важливість забезпечення безпеки спостерігачів у зоні АТО facebook.com/oscesmm

Українська сторона вказує на необхідність забезпечення безпеки співробітниківв зоні АТО, вимагає розслідування факту сексуальних домагань бойовики терористичного угруповання "ДНР" до жінки-спостерігача на окупованій території.

"Ми обурені фактом сексуальних домагань з боку озброєних людей, яких зазнала жінка-співробітник СММ ОБСЄ. Інцидент має бути розслідуваний, а винні – суворо покарані", – повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер після чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську в понеділок, 15 травня.

"Безпека членів СММ ОБСЄ – невід'ємна складова виконання Мінських домовленостей, так само як і встановлення повноцінного сталого режиму припинення вогню, виведення російських військових підрозділів з території України, контроль над кордоном", – нагадала Оліфер.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що 5 травня жінка-співробітник Спеціальної моніторингової місії зазнала сексуальних домагань на окупованій території. Озброєний автоматом Калашникова бойовик погрожував і ображав спостерігача, заявивши, що не дозволить патрулю ОБСЄ рухатися в східному напрямку з Петровського до Раздольного, поки жінка не задовольнить його вимоги сексуального характеру.

Патруль покинув цей район по іншому маршруту і поінформував СЦКК про те, що трапилося

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав угруповання "ДНР" розслідувати цей інцидент і покарати винних, але його вимоги бойовики проігнорували.