Україна з 1 липня може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією – Ъ

Приводом може стати небажання РЖД закрити рейси з Росії в ОРДЛО.

Пасажирські поїзди у Росію можуть повністю скасувати uz.gov.ua

Україна з 1 липня може повністю припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією, повідомляє російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерело, близьке до уряду України.

"Хоча плани припинити пасажирські перевезення поки офіційно не підтверджують ні в Києві, ні в Москві, українські співрозмовники "Ъ" наполягають: рішення активно лобіюють секретар РНБО Олександр Турчинов та спікер Ради Андрій Парубій, жорстку позицію яких останнім часом все частіше підтримує президент Петро Порошенко", - пише Ъ.

Видання нагадує, що вантажні залізничні перевезення між двома країнами були скасовані ще минулого тижня рішенням Ради національної безпеки і оборони — одночасно з введенням санкцій проти юридичних і фізичних осіб РФ, а також блокуванням російських соціальних мереж і поштових сервісів.

У той же час приводом для заборони пасажирських залізничних перевезень може послужити небажання "Російських залізниць" (РЖД) "припинити пасажирські перевезення в Росію із зони АТО і, зокрема, з Донецька, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України" (зараз з Донецька в російський Таганрог курсує електричка, ціна квитка — 17 руб.), цитує своє джерело Ъ.

Нагадаємо, авіасполучення між Україною і РФ припинилося з 25 жовтня 2015 року.

16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В результаті під санкції підпав ряд російських авіакомпаній.

Також український уряд 25 вересня 2015 року прийняв рішення про заборону польотів ряду російських авіакомпаній в нашу країну.

29 вересня 2015 року РФ повідомила українським авіакомпаніям про заборону використовувати свій повітряний простір.