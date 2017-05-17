Україна втратила половину врожаю плодових і ягід через заморозки

Окремі господарства і регіони України понесли колосальні збитки, втративши майже весь урожай.

Українці втратили 80% черешень та абрикосів Ганна Здоренко, DT.UA

Втрати врожаю плодів, ягід і горіхів від похолодань інаприкінці квітня - початку травня можуть скласти близько половини від середнього рівня за останні роки.

"У поточному році в Україні прогнозується дуже критична ситуація з урожаєм плодів, ягід і горіхів, загальні втрати яких можуть становити 1-1,2 млн тонн, тобто на рівні 50-60% середнього за останні роки обсягу в 2 млн тонн", - повідомив голова асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крихта.

За його словами, остаточні висновки можна буде зробити за два-три тижні, коли завершиться формування зав'язі на плодах.

За інформацією асоціації, найбільше постраждали сорти культур з раннім цвітінням. У центральних і південних областях втрати врожаю ягід складають до 90%, особливо постраждали Київська, Вінницька, Хмельницька, Львівська, Черкаська, Миколаївська та Запорізька області.

По більшості кісточкових культур в Україні втрати становлять близько 80%.

"Втрати зерняткових культур, яблук, груш досягають 40%, при цьому в деяких господарствах Чернівецької, Вінницької, Черкаської та Миколаївської областей майбутній урожай знищений повністю", - зазначив Крихта.

Горіхоплідні культури найбільш постраждали в західних і центральних областях, втрати складають близько 20%, у південних регіонах – близько 10%.

За даними асоціації, окремі господарства та регіони зазнали колосальних збитків, втративши майже весь урожай.

У квітні Укргідрометцентр прогнозує втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури, снігу і заморозків.