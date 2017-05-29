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Україна втратила 30% врожаю ягід та фруктів через травневі морози

29 травня в 14:21

Морози, які спостерігалися майже на всій території України в квітні і травні, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам та винограду.

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Стало відомо, скільки черешні померзло
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Міністерство аграрної політики та продовольства зменшило на 29% прогнозні показники валового збору врожаю ягід та фруктів на основі даних, які надійшли від структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено з 2473 до 1755 тисяч тонн.

Найбільшої шкоди зазнали кісточкові культури – їх прогнозний урожай зменшено з 476 до 292 тисяч тонн (на 39%). У розрізі цих культур найбільший недобір урожаю очікується у абрикоса, персика і нектарина. Планується зібрати 33300 тонн абрикос, 9700 тонн персика та нектарина (проти раніше очікуваних 71 та 18 тисяч тонн відповідно).

Найменшої шкоди завдано врожаю винограду – в межах 13% (очікується 333 тис. тонн проти попереднього прогнозу у 380 тис. тонн).

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Раніше голова асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крихта казав, що втрати врожаю плодів, ягід і горіхів від похолодань і заморозків наприкінці квітня - початку травня можуть скласти близько половини від середнього рівня за останні роки.

За матеріалами: DT.UA
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