Україна внесла до санкційного списку "Яндекс", "ВКонтакте" та "Мейл.ру"

Відповідний указ президента Порошенка набирає чинності з дня його опублікування.

Українським інтернет-провайдерам заборонили надавати послуги з доступу до "ВКонтакте"

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішеннявід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема, ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

На "Яндекс" накладаються, зокрема, такі обмеження як блокування активів; обмеження торговельних операцій; перешкоджання виведенню капіталів за межі України; обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Інтернет-провайдерам України забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів і сервісів "Яндексу".

Подібні обмеження накладаються на "Мейл.РУ Україна". Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru), а також соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Однокласники" (www.ok.ru).

Обмеження вводяться на термін у три роки.

У санкційний список також внесені "Лабораторія Касперського" та "Центр технічної підтримки "Доктор Веб".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко має намір ініціювати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії на 12 місяців. Це питання він підніме під час переговорів з лідерами Євросоюзу і країн-членів ЄС, в тому числі, під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні 20 травня.