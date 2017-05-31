Україна та Молдова відкрили спільний КПП на кордоні з Придністров'ям

Фактична влада Придністров'я назвала спільну роботу українських та молдовських прикордонників "блокадою".

Українські і молдовськи прикордонники працюють разом на кордоні з Придністров`ям © European Council

31 травня на молдавсько-українському кордоні розпочав роботу спільний контрольно-пропускний пункт України та Молдови "Кучургани-Первомайськ", який межує з сепаратистським регіоном

Як повідомляє "Радіо Свобода", проект здійснюється за підтримки місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні.

Повідомляється, що на першому етапі протягом приблизно шести місяців на КПП буде здійснюватися перевірка вантажів, що вивозяться з регіону. Прикордонники України та Молдови також будуть контролювати потоки трафіку та кількість людей, які перетинають КПП. На наступному етапі буде також контролюватися імпорт в Придністров'ї.

Фактична влада невизнаного Придністров'я назвала роботу українських і молдавських прикордонників на КПП "блокадою". У Києві та Кишиневі, в свою чергу, заявили, що новий режим буде лише сприяти процедурі перевезення вантажів та проїзду людей і автотранспорту.

Нагадаємо, з 20 травня Україна здійснює пропуск вантажів у Придністров'я через свою територію тільки за домовленістю з Нацагентством з безпеки харчових продуктів Молдови.

Наголошується, що такі умови пропуску вантажів визначені Угодою про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД. Але воно не стосується відносин з невизнаною "Придністровської Молдавською Республікою".