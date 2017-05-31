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Україна та Молдова відкрили спільний КПП на кордоні з Придністров'ям

31 травня в 11:49

Фактична влада Придністров'я назвала спільну роботу українських та молдовських прикордонників "блокадою".

Украина Молдова
Українські і молдовськи прикордонники працюють разом на кордоні з Придністров`ям
© European Council
31 травня на молдавсько-українському кордоні розпочав роботу спільний контрольно-пропускний пункт України та Молдови "Кучургани-Первомайськ", який межує з сепаратистським регіоном Придністров'я.

Як повідомляє "Радіо Свобода", проект здійснюється за підтримки місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні.

Повідомляється, що на першому етапі протягом приблизно шести місяців на КПП буде здійснюватися перевірка вантажів, що вивозяться з регіону. Прикордонники України та Молдови також будуть контролювати потоки трафіку та кількість людей, які перетинають КПП. На наступному етапі буде також контролюватися імпорт в Придністров'ї.

Фактична влада невизнаного Придністров'я назвала роботу українських і молдавських прикордонників на КПП "блокадою". У Києві та Кишиневі, в свою чергу, заявили, що новий режим буде лише сприяти процедурі перевезення вантажів та проїзду людей і автотранспорту.

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Нагадаємо, з 20 травня Україна здійснює пропуск вантажів у Придністров'я через свою територію тільки за домовленістю з Нацагентством з безпеки харчових продуктів Молдови.

Наголошується, що такі умови пропуску вантажів визначені Угодою про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД. Але воно не стосується відносин з невизнаною "Придністровської Молдавською Республікою".

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги Придністров'я Україна Молдова
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