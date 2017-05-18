Україна проведе міжнародний конкурс на проект меморіалу Героїв Небесної сотні

Проект будівництва повинен бути визначений на конкурсі і затверджений до Дня Гідності і Свободи - 21 листопада.

Музей-меморіал побудують на ділянці алея Героїв Небесної сотні 3-5 Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів України прийняв рішення про проведення відкритого міжнародного конкурсу на створення проекту будівництва меморіалу Героїв Небесної сотні.

Розпорядженням Кабміну провести конкурс доручено Міністерству культури, яке може залучити організацію, яка має відповідний досвід.

Нагадаємо, що Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - музей Революції гідності повинен бути розташований за адресою алея Героїв Небесної сотні, 3-5. Цілісний комплекс має також включати саму алею Героїв Небесної сотні від Хрещатика вгору і місце пам'яті, - там, де нині Хрест, каплиця і портрети Героїв.

21 лютого Рада прийняла закон, який повинен вирішити питання з виділенням земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні – музею Революції гідності. Згідно йому, з комунальної власності в користування музею передадуть ділянку на алеї Героїв Небесної сотні 3-5.