Україна проведе міжнародний конкурс на проект меморіалу Героїв Небесної сотні

Проект будівництва повинен бути визначений на конкурсі і затверджений до Дня Гідності і Свободи - 21 листопада.
Розпорядженням Кабміну провести конкурс доручено Міністерству культури, яке може залучити організацію, яка має відповідний досвід.
Нагадаємо, що Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - музей Революції гідності повинен бути розташований за адресою алея Героїв Небесної сотні, 3-5. Цілісний комплекс має також включати саму алею Героїв Небесної сотні від Хрещатика вгору і місце пам'яті, - там, де нині Хрест, каплиця і портрети Героїв.
21 лютого Рада прийняла закон, який повинен вирішити питання з виділенням земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні – музею Революції гідності. Згідно йому, з комунальної власності в користування музею передадуть ділянку на алеї Героїв Небесної сотні 3-5.DT.UA