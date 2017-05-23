Україна посіла 44 місце в світовому рейтингу відкритості даних

Нарівні з Грузією, країна зробила "стрибок" та змогла піднятись одразу на 18 позицій.

Україна за рік провела значну роботу щодо забезпечення відкритості даних Володимир Гройсман/Facebook

Україна піднялась на 18 місць у світовому, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Щорічне дослідження Open Data Barometer проводить організація World Wide Web Foundation.

"За останній рік Україна значно покращила свої показники, посівши 44 місце серед 115 країн світу, та разом із Грузією зробивши найбільший позитивний "стрибок" у рейтингу", - наголосив прем'єр.

На думку Володимира Гройсмана, відкритість державних даних має величезний потенціал у сучасному світі. "Відкриті дані – це не лише підвищення прозорості та ефективності діяльності органів влади, а й шлях до розвитку потужної індустрії", - підкреслив він.

Прем'єр–міністр розповів, що саме завдяки відкритості відповідних даних в Україні реалізуються соціально-важливі та комерційні проекти, оборот яких в ЄС вже складає сотні мільйонів євро на рік.

"Запевняю, що й надалі розвиток відкритих даних залишатиметься одним з головних пріоритетів уряду", - резюмував Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що Україна піднялася до 102 місця в рейтингу свободи преси міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму, Україна знаходиться на 127 місці зі 136 країн за рівнем безпеки.