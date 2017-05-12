Україна підготувала звіт щодо верифікації списків утримуваних осіб для звільнення заручників

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Українська сторона очікує, що звіт з верифікації стане ключовим питанням гуманітарної підгрупи та ТКГ в Мінську 15 травня.

Українська сторона готова відзвітувати про завершення верифікації списків утримуваних осіб для обміну

Представник України в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леонід Кучма заслухав попередній звіт щодо проведення процедури, які можуть бути помилувані заради звільнення українських заручників у ОРДЛО. Про це повідомляє прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, напередодні засідання ТКГ та робочих підгруп в Мінську Кучма зустрівся з уповноваженим Верховної ради з прав людини Валерією Лутковською та українськими представниками в робочих підгрупах.

"Леонід Кучма заслухав попередній звіт про проведення процедури верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства задля звільнення незаконно утримуваних на окупованих територіях українців. Мова йде про декілька сотень людей, які не бажають переходити на територію ОРДЛО", – зазначила Оліфер.

"Як поінформували Леоніда Кучму Валерія Лутковська та керівник Об'єднаного центру по звільненню заручників при СБУ Юрій Кочанов, процедура верифікації осіб, які процесуально обмежені у своїх правах і знаходяться в українських пенітенціарних установах, тривала з 28 квітня по 12 травня. Робота проходила під координацією ОБСЄ, до групи, яка здійснювала процедуру верифікації, входили представники офісу Обмудсмена, СБУ, представники ОБСЄ, а також кілька жінок - матерів осіб, які вчинили злочини", – зазначила вона.

Наголошується, що в ході верифікації члени групи проїхали понад 14 тисяч кілометрів, побували в 19 регіонах України, а також у Києві, відвідали 37 пенітенціарних закладів. За словами Лутковської, які підкріплені звітами ОБСЄ, опитування проходило у відповідності з міжнародними стандартами, з дотриманням конфіденційності та норм міжнародного гуманітарного права.

"Українська сторона очікує, що звіт щодо проведеної верифікації стане ключовим питанням гуманітарної підгрупи і Тристоронньої контактної групи в Мінську 15 травня, і робить все для того, аби розблокувати процес звільнення заручників. На думку Леоніда Кучми, проведена верифікація повинна сприяти погодженню остаточних списків осіб, які мають бути звільнені і наблизити день звільнення", – уклала Оліфер.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомляла, що сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення в ОРДЛО.

Представники терористичних "республік" в Мінську категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН до процесу збору цих відмов. В якості альтернативи українська сторона запропонувала задіяти в процесі офіс українського омбудсмена та ОБСЄ.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що за даними СБУ терористи ОРДЛО утримують в заручниках 121 особу. Вона також заявляла, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".