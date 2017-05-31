Україна перемагає, Путін - програє - RFERL

Українсько-європейська угода про асоціацію, заради блокування якої Росія вдалася до агресії, нарешті ратифікована.
Про це пише оглядач Radio Free Europe Radio Liberty Браян Вітмор. Він зауважує, що Київ інтегрується з Європою попри шантаж і обман екс-президента Віктора Януковича, попри російську анексію Криму і російське вторгнення в інших регіон країни. Угода запрацює в повній мірі, попри спроби Москви очорнити і дескредитувати український народ і лідерів. З ратифікацією документу в Сенаті Нідерландів була подолана остання перепона.
"Україна перемогла. Путін програв", - зауважив Вітмор, нагадавши, що після великих потрясінь за останні три роки можна було забути, що саме цього Київ і хотів від початку. Коли євроскептики поширилися по всьому ЄС, прості українці підняли європейські прапори на Майдані. Коли популісти Найджел Фарадж і Марін Ле Пен зневажали Європу, українці "помирали за приєднання до неї".
"І от вони зробили великий крок, який наблизив їх до мети", - йдеться в статі.
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.DT.UA