Україна не буде пропускати вантажі в Придністров'я без дозволу Молдови

В Держспоживчспілці пояснили, що невизнану "республіку" не стосуються деякі міжнародні угоди.
Про це йдеться у повідомленні Держспоживчспілки України, розміщеному на сайті відомства. Зазначається, що такі умови пропуску вантажів визначені Угодою про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД. Але вона не стосується відносин з невизнаною "Придністровською Молдовською Республікою".
Раніше повідомлялося, що у Молдові вимагають виведення російських військ з Придністров'я. Зокрема, заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ліліан Дарій наголошував, що це допомогло б вирішити конфлікт.
Також посла Молдови в Росії відкликали через конфлікт промосковського президента Ігоря Додона і проєвропейського уряду Молдови. Відкликання посла з Росії, з яким Додон спрацювався, стало відповіддю на незгоду нинішнього президента затвердити ряд кандидатур на послів в інші країни.DT.UA