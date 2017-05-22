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Україна не буде пропускати вантажі в Придністров'я без дозволу Молдови

22 травня в 17:05

В Держспоживчспілці пояснили, що невизнану "республіку" не стосуються деякі міжнародні угоди.

Приднестровье
Пропуск вантажів у Придністров'я через Україну буде здійснюватися лише з дозволу Кишинева.
puerrtto.livejournal.com
 З 20 травня Україна здійснює пропуск вантажів у Придністров'я через свою територію лише за домовленості з Нацагенством з безпечності харчових продуктів Молдови.

Про це йдеться у повідомленні Держспоживчспілки України, розміщеному на сайті відомства. Зазначається, що такі умови пропуску вантажів визначені Угодою про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД. Але вона не стосується відносин з невизнаною "Придністровською Молдовською Республікою".

Раніше повідомлялося, що у Молдові вимагають виведення російських військ з Придністров'я. Зокрема, заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ліліан Дарій наголошував, що це допомогло б вирішити конфлікт.

Також посла Молдови в Росії відкликали через конфлікт промосковського президента Ігоря Додона і проєвропейського уряду Молдови. Відкликання посла з Росії, з яким Додон спрацювався, стало відповіддю на незгоду нинішнього президента затвердити ряд кандидатур на послів в інші країни.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Молдова Україна Придністров'я вантаж
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