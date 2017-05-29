Україна може зберегти гроші платників податків США – Atlantic Council

Якщо Вашингтон не допоможе Києву захиститися, з часом йому доведеться заплатити значно більше за захист Європи.

США дешевше і вигідніше допомогти Україні захиститися від Росії. president.gov.ua

В квітні Держсекретар США Рекс Тіллерсон поставив питання:. Зараз Америка не завжди надає підтримку чи допомагає захиститися жертвам від агресії. Тому відповідь на це питання повинна виходити за межі факту, що Україна стала жертвою вторгнення.

Про це в статті для Atlantic Council пише старший науковий співробітник American Foreign Policy Council Стівен Бланк, додаючи, що бачить п'ять причин, чому американцям варто перейматися війною в Україні.

По-перше, США захистить свої інтереси і союзників, якщо допоможе Україні захиститися. Один український солдат, який бореться за свою країну, дорівнює одному американському солдату, який потрібен для захисту Європи.

"Україна веде нашу війну і за наших союзників. Допомога Україні захистити себе насправді збереже гроші платникам податків", - йдеться в статті.

Бланк додає, що відповідь на питання Тіллерсона все ж глибша, ніж ця логіка. Тому, по-друге, Україна зараз захищає міжнародний порядок і порядок в Європі, якому Москва оголосила війну. Росія веде інформаційну війну проти кожного європейського уряду від країн Балтії до Іспанії. Вона відкрито фінансує політичні партії по всій Європі з метою підірвати демократичні уряди. Тактика, яку в 2016 році Росія використала для втручання у вибори США, була повторена у Франції, Нідерландах і Німеччині, вона, скоріш за все, буде використана і проти інших країн.

Якщо Україна не отримає все необхідне для самозахисту, вона, вірогідно, не зможе позбутися російського політичного впливу. Це може зіграти на користь закріплення російського впливу у інших країнах колишнього СРСР. А згодом цей вплив почне поширюватися на захід. Східній Європі доведеться жити в тіні війни, етнополітичної напруги і загрози територіальних ампутацій, які вже сталися в Україні. Як зауважив експерт Carnegie Endowment Шерман Гарнетт кілька років тому, Україна – ключ до європейської безпеки. Тому її розпад тотожний краху європейської безпеки.

"За останнє століття США вели три війни включно з Холодною війною, щоб зберегти мир в Європі. Принесення України в жертву Москві не лише зрадить наші довголітні політичні інтереси в мирній, демократичній і стабільній Європі. Це відкриє перспективу для великої європейської війни, яку, як нам здавалося, ми лишили давно позаду. Ось тому кожен український солдат воює за нас", - пояснив Бланк.

По-третє, експерт нагадує, що США в 1994 році дали Україні гарантії захисту її територіальної цілісності і безпеки, згідно з Будапештським меморандумом. А адміністрація Барака Обами не виконала це зобов'язання. У результаті, Путін почав жорсткіше тиснути на Європу через переконання, що США і Захід не будуть її захищати. А європейським союзника Америки тепер потрібне нескінченні запевнення у прихильності і захисті.

По-четверте, те, що США не допомогти Україні захистити себе з самого початку, заохотило Москву піти на подальшу агресію. Сьогодні три російські армії мобілізуються проти України з повним укомплектуванням важкою технікою і артилерійськими можливостями, не говорячи вже про повітряні сили і військово-морські загрози. Або Москва хоче залякати Київ і Захід, щоб змусити їх підкоритися, або ж вона готується до нової війни. Загроза війни, якщо не сама війна, входить у російський військовий розрахунок. Її мета – змусити Україну і Захід повірити, що будь-яка протидія нібито "спровокує" Росію. Але Москва і без того постійно йде на ескалацію. Тому цей аргумент порожній.

"Ті, хто виступають проти передачі летального озброєння Україні, будуть стверджувати, що Росія має неперевірені можливості підвищення свого домінування. Тому немає сенсу підтримувати українську армію все одно. Москва завжди зможе зробити більше. Якщо Захід повністю підтримує Київ, це твердження просто помилкове. Безумовно, широка підтримка змусить Москву шукати політичне рішення чи повернутися до Мінських угод, які попри свою недосконалість лишаються виходом з війни", - пише Бланк.

По-п'яте, як найбільша сила у світі, США не може просто закрити очі, коли відбувається агресія, особливо якщо ця агресія включає ядерну державу. Адміністрація Дональда Трампа може просувати зовнішню політику під гаслом "Америка перед усім", але як співавтор світового порядку, який діяв останні 70 років, США мають життєво важливий інтерес у збереженні його. Якщо кинути Київ під потяг, можна досягти прибуткових фінансових угод чи домовитися про риторичну підтримку у боротьбі з тероризмом. Але це також відкриє двері для нового терору постійної війни. Підтримуючи захист України, можна не дозволити іншим наважуватися на порушення правил.

В квітні Тіллерсон закликав працівників Держдепартаменту "зрозуміти різницю між політикою і цінностями". Він сказав, що "свобода, людська гідність, спосіб, як обходяться з людьми – це не наша політика". Але навіть реаліст Генрі Кіссінджер писав, що інтереси і цінності не можуть бути розділеними на практиці.

"Якщо ми зрадимо наші цінності, думаючи, що зможемо укласти угоду, яка піде на користь нашим короткостроковим інтересам, ми зрештою заплатимо значно більшу ціну за захист наших інтересів і короткострокових інтересів", - піше Бланк.

Він додає, що якщо США допоможуть Україні захиститися від агресора, вони не просто вчинять правильно, це також буде найсильнішим маніфестом правильного розуміння "особистої вигоди".

Тим часом, видання Washington post пише, що у адміністрації Трампа хочуть перезапустити мирні переговори щодо України. Попередня амерканська влада не добилася значних зрушень, але Путін більше не може затягувати час і чекати когось більш лояльного в Білому домі. Тому він може піти на поступки.

Минулого тижня після зустріз в Брюсселі президент Європейської Ради Дональд Туск сказав, що Трамп дотримується однакової з ЄС позиції по Україні. Але при цьому він додав, що не впевнений на 100%, що американський президент ставиться до агресивної Росії так само, як і Брюссель.