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Указ про заборону російських інтернет-сервісів та соцмереж вже набув чинності - Турчинов

16 травня в 18:28

Секретар РНБО закликав українських провайдерів не чекати листа СБУ і почати блокувати контент ресурсів, що потрапили під санкції.

 

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Деякі українські провайдери вже блокують російські інтернет-ресурси
Указ про санкції проти російських соцмереж та інтернет-сервісів вже набув чинності, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, Кабміну та СБУ доручено відпрацювати механізм його реалізації.

"Указ уже набув чинності й тепер головне питання, щоб він почав працювати. Щоб указ почав працювати, доручено Кабінету Міністрів, Службі безпеки терміново відпрацювати механізм реалізації положень цього указу", - заявив Турчинов журналістам у вівторок.

Секретар РНБО також закликав українських провайдерів не чекати листа СБУ, яке, ймовірно, буде вже завтра, а почати блокувати контент ресурсів, що потрапили під санкції, вже зараз.

За словами Турчинова, вже сьогодні деякі великі українські провайдери почали блокувати доступ до ресурсів, що потрапляють під санкції.

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Раніше передбачалося, що указ президента №133/2017 про заборону діяльності "Яндекса", "Вконтакте" та багатьох інших російських юридичних осіб на території України офіційно набуде чинності протягом найближчих 15 днів. На це вказує порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, передбачений указом президента України 503/97 (поточна редакція – від 23.11. 2007).

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна санкції указ
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