Указ про заборону російських інтернет-сервісів та соцмереж вже набув чинності - Турчинов

Секретар РНБО закликав українських провайдерів не чекати листа СБУ і почати блокувати контент ресурсів, що потрапили під санкції.

Деякі українські провайдери вже блокують російські інтернет-ресурси

Указ про санкції проти російських соцмереж та інтернет-сервісів вже набув чинності, заявив секретарОлександр Турчинов.

За його словами, Кабміну та СБУ доручено відпрацювати механізм його реалізації.

"Указ уже набув чинності й тепер головне питання, щоб він почав працювати. Щоб указ почав працювати, доручено Кабінету Міністрів, Службі безпеки терміново відпрацювати механізм реалізації положень цього указу", - заявив Турчинов журналістам у вівторок.

Секретар РНБО також закликав українських провайдерів не чекати листа СБУ, яке, ймовірно, буде вже завтра, а почати блокувати контент ресурсів, що потрапили під санкції, вже зараз.

За словами Турчинова, вже сьогодні деякі великі українські провайдери почали блокувати доступ до ресурсів, що потрапляють під санкції.

Раніше передбачалося, що указ президента №133/2017 про заборону діяльності "Яндекса", "Вконтакте" та багатьох інших російських юридичних осіб на території України офіційно набуде чинності протягом найближчих 15 днів. На це вказує порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, передбачений указом президента України 503/97 (поточна редакція – від 23.11. 2007).

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".