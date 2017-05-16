Указ Порошенка про санкції проти "Яндексу" та "ВКонтакте" набуде чинності у найближчі два тижні

Підписаний президентом документ повинен бути опублікований в офіційному друкованому виданні.

Стало відомо, коли набуде чинності указ Порошенка про заборону "Вконтакте"

Указ президента №133/2017о заборону діяльності "", "Вконтакте" та багатьох інших російських юридичних осіб на території України офіційно набуде чинності протягом найближчих 15 днів.

На це вказує порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та вступу їх в силу, передбачений указом президента України 503/97 (поточна редакція – від 23.11. 2007).

"Установити, що закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Офіційними друкованими виданнями є: "Офіційний вісник України"; газета "Урядовий кур'єр", – йдеться в указі.

Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є також інформбюлетень "Офіційний вісник Президента України".

Нормативно-правові акти ВРУ і Президента України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

У той же час, в тексті самого указу про введення в дію рішення СНБО від 28 квітня, сказано, що він набуває чинності з дня його публікації.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".