Угруповання російських військ в Криму на сьогодні становить близько 60 тисяч осіб - експерти

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Аналітики з великою ймовірністю припускають наявність на території Криму ядерної зброї.

Гуруповання ЗС РФ у Криму росте На сьогодні загальна чисельність угруповань збройних сил РФ в окупованому Криму становить приблизно 60 тисяч осіб, а в перспективі чисельність російських військовослужбовців на півострові може вирости до 100-120 тисяч.

DT.UA представили експерти фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, Юрій Смілянський, Тетяна Гучакова і Ольга Корбут. Відповідну оцінку в своєму матеріалі дляпредставили експерти фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, Юрій Смілянський, Тетяна Гучакова і Ольга Корбут.

В той же час, на думку фахівців, на радикальну зміну військово-стратегічного балансу в регіоні вплинула не стільки чисельність військовослужбовців, скільки ударний ракетний потенціал і засоби його доставки, сконцентровані на території Криму за період його окупації.

"Фактично, у центрі Чорного моря — на Кримському півострові — РФ створила і продовжує швидко нарощувати так звану "Зону заборони доступу" — A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial zone), тобто "захищену сферу", в яку війська противника не можуть потрапити без ризику зазнати неприйнятних збитків", - йдеться в статті.

Експерти відзначають, що "захищена сфера" з центром в Криму утворена різними типами сучасних оперативно-тактичних ракетних комплексів сухопутного і морського базування ( "Іскандер" та "Калібр"), берегових протикорабельних комплексів ( "Бастіон" і "Бал"), ракетних комплексів ППО (С-300, С-400, Бук-2М, "Панцир"), комплексів радіоелектронної боротьби і т.п.

Автори вказують, що ракети комплексів "Іскандер", "Калібр" і "Бастіон" здатні нести ядерну бойову частину.

" Ця "сфера" не лише накриває цілі у прибережних районах усіх чорноморських країн, а й здатна досягати цілей на території країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Грузії, Вірменії та Азербайджану, Греції, включно із островом Крит, усіх балканських країн, Туреччини, Кіпру, Сирії, Лівану, Ізраїлю, Ірану й Іраку, узбережжя Єгипту, півдня Італії ", - підкреслюють фахівці.

Аналітики з великою ймовірністю припускають наявність на території Криму ядерних боєголовок для морських і берегових ракетних комплексів.