УГКЦ проголосила кардинала Гузара всенародним молільником за мир в Україні

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Блаженнішого поховають у Києві.

Кардинала Гузара оголосили всенародним молільником за мир в Україні УГКЦ

Українська греко-католицька церква проголосила колишнього предстоятеля УГКЦГузара всенародним молільником за мир в Україні.

Відповідну заяву зробив глава УГКЦ єпископ Святослав Шевчук на проповіді під час Архиєрейської Божественної літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві у неділю, 4 червня, передає "Українська правда".

"Для нас це свято Трійці особливе. Між нами лежить наш патріарх Любомир. Блаженніший Любомир, ми тебе вчора оголосили всенародним молільником за мир в Україні, моляться не на землі, а на Небесах", – повідомив предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя. Його поховають у Києві 5 червня.

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю, а в 2005-2011 роках очолював Українську греко-католицьку церкву.

Детальніше про життєвий шлях кардинала Гузара читайте в матеріалі Катерини Щоткіної "За образом і подобою Його" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".