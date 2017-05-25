Участь у справі екс-податківців Насірову не допоможе – Холодницький

У САП розраховують на завершення досудового слідства щодо відстороненого від посади голови ДФС до середини червня.

Холодницький прокоментував заяву Матіоса про Насірова sfs.gov.ua

Сприяння відстороненого від посади голови Державної фіскальної службислідству у кримінальній справі стосовно колишніх високопоставлених чиновників Міністерства доходів і зборів не позначиться на кримінальному провадженні НАБУ у його відношенні, запевнив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Не знаю, які дав свідчення Насіров у провадженні, яке розслідує Матіос, але це не вплине на те провадження, яке розслідує Антикорупційне бюро", - заявив голова САП в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в середу, 24 травня.

Холодницький додав, що САП очікує на завершення розслідування НАБУ щодо Насірова до середини червня.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос зробив заяву про важливу роль Насірова у справі екс-податківців.

"Розібралися в надрах податкової тільки завдяки його старанням. Я не соромлюся сказати, що це людина, яка в цьому сегменті зробила все, для того щоб розкрити всі ці податкові майданчики і допомогти нам зібрати докази", – повідомив журналістам прокурор.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".