У ЗСУ створили навчальний центр тактичної медицини

Військовослужбовців, у яких вже є бойовий досвід, навчатимуть надавати домедичну допомогу за стандартами НАТО.

В Україні відкрився перший навчальний центр тактичної медицини Збройних сил України, в якому медичних фахівців ЗСУ будуть вчити надавати домедичну (першу) допомогу пораненим і хворим бійцям за стандартами НАТО.

Центр тактичної медицини відкрили у навчальному центрі Сухопутних військ у смт Десна Чернігівської області. Курсантами центру, яких будуть навчати 16 тижнів, стануть військовослужбовці, у яких вже є відповідний бойовий досвід. До кінця року планується навчити 200 фахівців. Частина з них зможе залишитися в центрі, працювати інструкторами, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Бойові медики" повинні працювати на рівні взводу безпосередньо на передовій. В його обов'язки входить домедична допомога та евакуація хворих та поранених, а також допомогу лікарів. Раніше медиків на рівні взводу в українській армії не було.

Дя того, щоб отримати таку посаду, спеціальне медичне освіта не потрібна. Необхідно пройти курс в навчальному центрі (3 – 5 місяців) і постійно практикуватися.