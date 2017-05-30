У зоні АТО загинув український військовослужбовець

На приморському напрямку терористи задіяли ствольну артилерію і бронетехніку.
З початку доби бойовики терористичних формувань 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі, чотири рази застосовували заборонені Мінськими домовленостями озброєння.
Найбільшу кількість збройних провокацій було зафіксовано на приморському напрямку. Вранці противник накрив Новотроїцьке вогнем зі 122-мм артилерії, 120-мм мінометів й озброєння БМП. Пізніше терористи обстріляли Березове й Чермалик з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів. Красногорівка, Мар'їнка та Богданівка зазнали обстрілів з великокаліберних кулеметів.
Найбільш гарячою ділянкою на донецькому напрямку залишається Світлодарська дуга. По Новолуганському терористи випустили більше 20 мінометних мін калібру 120 міліметрів. Під вогнем опинилися не лише позиції ЗСУ, але й інфраструктура сільськогосподарського підприємства "Бахмутський аграрний союз". Працівники підприємства під час обстрілу не постраждали.
Протягом дня окупанти обстрілювали Авдіївку з 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. З окупованої Горлівки терористи вели вогонь по Зайцевому з БМП та ручних протитанкових гранатометів.
На луганському напрямку була зафіксована одна збройна провокація: обстріл Кримського з мінометів калібру 82 міліметри.
Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, в тому числі, двічі – з заборонених Мінськими домовленостями видів озброєнь. Вночі окупанти протягом 30 хвилин обстрілювали Красногорівку з великокаліберної артилерії, зокрема гармат калібрів 122 мм і 152 мм, випустивши близько 15 снарядів.
12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".DT.UA