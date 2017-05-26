У зоні АТО поранили українського військовослужбовця

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Терористи застосували проти ЗСУ ствольну артилерію, бронетехніку й міномети.

У Донбасі зафіксовано 26 випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню Прес-центр АТО/Facebook

У п'ятницю, 26 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 26 разівв зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на приморському напрямку задіяли ствольну артилерію. Один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вранці бойовики накрили вогнем з 120-мм мінометів Чермалик на приморському напрямку. Позиції ЗСУ в районі Павлополя ворог обстрілював зі 122-мм гаубиць. По Гнутовому окупанти били з мінометів, БМП і зенітної установки. У районі Мар'їнки терористи застосували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети. Під Красногорівкою був помічений снайпер противника. Широкине опинилося під вогнем з автоматичних станкових гранатометів.

Більшість обстрілів на донецькому напрямку були зафіксовані в районі Луганського на Світлодарській дузі, де противник задіяв танки, БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети. З окупованої Горлівки терористи вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Позиції ЗСУ на околицях Авдіївки зазнали обстрілів з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку з початку доби бойовики чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по Новотошківскому. У районі Дінця були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 26 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. На Донеччині окупанти застосовували важке озброєння, зокрема крупнокаліберну артилерію та РСЗВ "Град".

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".