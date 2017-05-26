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У зоні АТО поранили українського військовослужбовця

26 травня в 19:28

Терористи застосували проти ЗСУ ствольну артилерію, бронетехніку й міномети.

потери ранения
У Донбасі зафіксовано 26 випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню
Прес-центр АТО/Facebook
У п'ятницю, 26 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 26 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на приморському напрямку задіяли ствольну артилерію. Один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вранці бойовики накрили вогнем з 120-мм мінометів Чермалик на приморському напрямку. Позиції ЗСУ в районі Павлополя ворог обстрілював зі 122-мм гаубиць. По Гнутовому окупанти били з мінометів, БМП і зенітної установки. У районі Мар'їнки терористи застосували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети. Під Красногорівкою був помічений снайпер противника. Широкине опинилося під вогнем з автоматичних станкових гранатометів.

Більшість обстрілів на донецькому напрямку були зафіксовані в районі Луганського на Світлодарській дузі, де противник задіяв танки, БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети. З окупованої Горлівки терористи вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Позиції ЗСУ на околицях Авдіївки зазнали обстрілів з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку з початку доби бойовики чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по Новотошківскому. У районі Дінця були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Дивіться фото: Бойовики обстріляли Красногорівку з "Градів"

Нагадаємо, напередодні бойовики 26 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. На Донеччині окупанти застосовували важке озброєння, зокрема крупнокаліберну артилерію та РСЗВ "Град".

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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