У ЗМІ з'явився список затриманих у рамках антикорупційної спецоперації податківців

Список включає в себе 21 прізвище.

У ЗМІ з'явилися прізвища затриманих сьогодні високопоставлених посадовців Арсен Аваков/Facebook

Серед затриманих у рамках масштабноїспівробітників податкових органів – колишній голова ДПІ у Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко, екс-начальник ГУ Міндоходів у Харківській області Андрій Роздайбіда та екс-начальник ГУ Міндоходів в Луганській області, колишній губернатор Луганської ОДА Олександр Антіпов.

Список затриманих податківців опублікувало видання "Цензор. НЕТ". Видання, посилаючись на власні джерела, повідомило, що серед затриманих є чимало високопоставлених чиновників.

1. Липинський Андрій Віталійович – екс-начальник Дніпропетровської МДПІ.

2. Лукін Олександр Олександрович – колишній заступник голови ДПА у Полтавській області

3. Шинкаренко Сергій Вікторович – екс-глава ДПІ у Дніпропетровській області.

4. Маслова Тетяна Іванівна - екс-заступник начальника ГУ Міндоходів в Харківській області.

5. Корсун Ольга Миколаївна – екс-начальник ДПІ у Кіровському районі м. Дніпра.

6. Драгун Андрій Олегович - екс-начальник ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.

7. Роздайбєда Андрій Володимирович – екс - начальник ГУ Міндоходів в Харківській області.

8. Криволапов Андрій Вікторович – екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.

9. Фролова (Василенко) Ольга Борисівна – екс-начальник ДПІ у Приморському районі р. Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області.

10. Лизун Богдан Павлович – екс-начальник ДПІ у р. Полтава Полтавської області ДПС.

11. Бондаренко Ігор Григорович – екс-начальник ДПІ у Святошинському районі м. Києва

12. Мостіпан Юрій Євгенійович – екс-начальник ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС.

13. Кравченко Юрій Миколайович – екс - начальник ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС.

14. Антіпов Олександр Миколайович – екс-начальник ГУ Міндоходів в Луганській області.

15. Денисюк Станіслав Федорович – екс-голова ДПА у Харківській області.

16. Задорожний Володимир Петрович – екс-голова ДПС у Полтавській області.

17. Циркун Костянтин Валентинович - екс-глава ДПС в АРК

18. Ярошенко Олексій Федорович – екс-начальник ДПІ у Подільському районі р. Києва.

19. Дубель Володимир Степанович – екс-начальник Ленінської ОДНІ. у м. Луганську ГУ Міндоходів в Луганській області

20. Башук Віктор Петрович – екс-начальник ДПІ у Шевченківському районі Києва ГУ Міндоходів в Києві.

21. Геннадій Леонідович Козак – колишній заступник голови ДПС у Дніпропетровській області.

Крім того, підозра було оголошено Ігорю Шубі –екс-начальнику ДПІ у Приморському районі р. Одеса ГУ Міндоходів в Одеській області.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що 23 посадових особи були затримані в рамках великої антикорупційної операції. За його словами, у рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Олександра Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України прийдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.