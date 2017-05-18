У Житомирі вдягнули вишиванку на пам'ятник Корольову в центрі міста

Обласний голова запросив житомирян на селфі з видатним земляком.

Величезна вишиванка з'явилася сьогодні на гранітному пам'ятнику конструктору космічних ракет Сергію Корольову у Житомирі, передає УНІАН.

Таким чином місцева облдержадміністрація вирішила залучити городян до відзначення Дня вишиванки.

На своїй сторінці у "Фейсбук" голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундіч розмістив фото Корольова у вишиванці і запросив житомирян на спільне селфи на майдані Корольова. "Чекаю всіх, хто у вишитих сорочках, сьогодні о 13.00 на спільне селфи з Корольовим. З Днем вишиванки!", - написав голова ОДА.

Українки Італії провели в Римі парад вишиванок. Український народний одяг показали в одній зі столиць світової моди.