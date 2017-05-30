У Збройних силах України несуть службу понад 23 тисячі жінок – штаб

Жінки довели здатність виконувати бойові завдання не гірше за чоловіків, у тому числі в зоні АТО.

Українки активно йдуть служити до лав ЗСУ

В лавах Збройних сил України станом на кінець травня поточного року нараховувалось понад 23 тисячі, у тому числі 3200 жінок-офіцерів, повідомив під час брифінгу начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Всі — чоловіки й жінки призиватимуться на рівних умовах. Хочу зазначити, що жінки довели свою спроможність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО, не гірше за чоловіків. Ми пишаємося такими жінками. Тож жінки також залучатимуться до служби визначеним порядком", - наголосив Артеменко.

Зміни до наказу Міністерства оборони України від 27 травня 2014 дозволяють жінкам-військовослужбовцям обіймати посади стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів з тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та деякі інші.

Як зазначали у Міністерстві оборони України, з початку 2016 року контракт зі Збройними Силами України уклало понад 67 тисяч військових.

З початку 2017 року 4,5 тисячі українців вступили на службу за контрактом до Збройних сил України, повідомив під час виступу на зборі керівного складу ЗСУ президент Петро Порошенко.

Раніше повідомлялося, що під час весняного призову до лав Збройних сил та інших військових формувань призовуть 14 тисяч осіб.