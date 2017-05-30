У Запорізькій області зіткнулися два автобуси

Травмовано 32 особи, загиблих немає.

ДТП сталося рано вранці в Мелітопольському районі Запорізької області, на перехресті траси Харків-Сімферополь і дороги, яка веде в селище Мирний. Мікроавтобус Мерседес Спринтер не поступився дорогою "Богдану", повному пасажирів. Від удару другий автобус перекинувся. На місце події приїхали п'ять карет швидкої допомоги. 13 чоловік були госпіталізовані в центральну районну лікарню, їх стан медики оцінюють, як стабільний. 10 людей доставлені до Мелітопольської травматологію. У постраждалих переломи кінцівок, травми голови та хребта. Всього травми отримали 32 людини, загиблих у ДТП немає.

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