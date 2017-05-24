У структурі ЗСУ створюється підрозділ по захисту від кібератак – Полторак

Допомогу у створенні підрозділу кіберзахисту надає радник від НАТО.

У Міноборони працюють над створенням підрозділи ЗСУ з кіберзахисту inforesist.org

У структурі Збройних сил України буде створено спеціальний підрозділ з кіберзахисту, заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"У різних країнах такі структури підпорядковані різним підрозділам. У Литві вони підпорядковані Міноборони, і вони відповідають за безпеку саме цього відомства і дають рекомендації всім іншим відомствам. У нас є певна система, чи буде об'єднання її навколо одного відомства - це рішення керівництва країни. але робота йде дуже серйозна, на рівні РНБО", - розповів глава військового відомства в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Полторака, вже сьогодні "створюються підрозділи, мережа, програмне забезпечення, щоб захистити Україну від кібератак".

"Радник від НАТО допомагає нам створювати таку структуру в Міноборони, поки що це на рівні дорадчої допомоги, але я сподіваюся, що буде ще й матеріальна. На сьогодні кіберзахист - це прерогатива СБУ, але готівковими коштами та силами ми будемо забезпечувати це на нашому рівні. Робота зі створення такого підрозділу вже триває", - зазначив міністр.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Документ фактично забороняє в Україні роботу російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" та "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.