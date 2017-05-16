У СНБО пояснили критерії попадання до санкційного списку

В Україні створять єдиний санкційний список для фізичних та юридичних осіб з чіткими критеріями щодо включення.

Стало відомо, як росіянам потрапити під санкції України president.gov.ua

Указ президентапро введення в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" розширює санкції проти фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє прес-служба СНБО, указ передбачає санкції до:

- фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;

- юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, у зв'язку з підтвердженням факту їх незаконної перереєстрації за російським законодавством;

- до фізичних осіб-громадян РФ (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування та протиправних дій щодо громадян України;

- до юридичних осіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

Окрім того, указом передбачено створення єдиного санкційного списку для фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, указом президента України Петра Порошенка від 15 травня до списку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи, внесено 1228 громадян України, Росії та інших держав.