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У СНБО пояснили критерії попадання до санкційного списку

16 травня в 13:05

В Україні створять єдиний санкційний список для фізичних та юридичних осіб з чіткими критеріями щодо включення.

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president.gov.ua
Указ президента Петра Порошенка про введення в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" розширює санкції проти фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє прес-служба СНБО, указ передбачає санкції до:

-              фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;

-              юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, у зв'язку з підтвердженням факту їх незаконної перереєстрації за російським законодавством;

-              до фізичних осіб-громадян РФ (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування та протиправних дій щодо громадян України;

-              до юридичних осіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

Окрім того, указом передбачено створення єдиного санкційного списку для фізичних та юридичних осіб.

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Як повідомлялося, указом президента України Петра Порошенка від 15 травня до списку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи, внесено 1228 громадян України, Росії та інших держав.

За матеріалами: DT.UA
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Теги санкції Крим
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