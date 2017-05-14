У штабі зафіксували нове загострення в зоні АТО

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Четверо українських військових отримали поранення.

Бойовики в Донбасі гатять по українських військових та мирних мешканцях Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 13 травня, 61 раз обстріляли позиції українських військових вздовж всієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, впродовж доби ситуація ускладнилась.

Підрозділи військовослужбовців Збройних сил України давали гідну відсіч ворогу та залишають за собою право негайно відкривати вогонь у відповідь для збереження життя та здоров'я українських воїнів й місцевих мешканців.

На приморському напрямку протягом доби бойовики 33 рази обстріляли опорні пункти сил АТО. Під обстріл з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії калібру 122 мм потрапили опорні пункти в районі Водяного, а околиці цього ж населеного пункту, а також Широкиного, опинилися під вогнем з озброєння БМП, мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Поблизу Гнутового терористи застосовували зенітну установку. Вогнем зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм терористи накривали позиції бійців ЗСУ поблизу Миколаївки, Павлополя та Чермалика. З озброєння БМП та мінометів калібрів 120 мм і 82 мм окупанти гатили по захисники Мар'їнки.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано вісім епізодів застосування окупантами зброї. Пізно ввечері бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Новозванівки зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Мінометним вогнем калібрів 120 мм і 82 мм, а також вогнем з озброєння танку терористи накрили опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. Неподалік Кримського вони також вели вогонь з мінометів калібру 82 мм й озброєння БМП.

На донецькому напрямку бойовики найбільш активно обстрілювали Авдіївку та Світлодарську дугу. Протягом доби зафіксовано 20 таких випадків. Передмістя Авдіївки окупанти методично обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 82 мм і 120 мм. А під час обстрілу із застосуванням артилерійської системи калібру 122 мм, один снаряд влучив у будинок мирних мешканців, внаслідок чого четверо цивільних осіб загинули на місці, одного місцевого мешканця було важко поранено. В районі Новолуганського терористи застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та міномети калібру 120 мм, а також здійснили вогневий наліт із застосуванням РСЗО БМ-21 "Град". На цьому ж напрямку під ворожий вогонь потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Пісків, Верхньоторецького, Кам'янки, Зайцевого, Луганського та Троїцького. Окупанти застосовували практично весь спектр стрілецького озброєння та гранатометів, подекуди – міномети калібрів 82 мм і 120 мм та озброєння БМП.

Нагадаємо, напередодні бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".