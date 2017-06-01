У штабі повідомили про практично повне дотримання бойовиками "режиму тиші"

У СЦКК готові працювати над продовженням режиму припинення вогню.

В АТО довгоочікуване затишшя Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська в Донбасі переважно дотримуються "", повідомив " Українській правді " речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

"В цілому тиша. Тільки двічі бойовики відкривали вогонь після півночі на приморському напрямку в Широкиному і Павлополі. Але поки що режим "тиші" дотримується. Обстріли, можливо, відбулися, тому що вони недисципліновані", - пояснив Миронович.

У штабі сподіваються на те, що російська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) вплине на окупантів і зобов'яже виконувати режим припинення вогню в повному обсязі.

"Ми сподіваємося, що на них вплине російська сторона СЦКК і ці зобов'язання відіграють вирішальну роль в питанні дотримання тиші", - підкреслив він.

Тим не менш, українські військовослужбовці не виключають, того, що бойовики можуть використати дане "перемир'я" для здійснення провокацій, тому "не послаблюють пильність і спостерігають за ворогом".

Українська сторона СЦКК пояснила журналістам, що "режим тиші" введений на такий короткий термін – всього лише добу - у зв'язку з тим, що 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.

"Це був пробний захід. Але українська сторона СЦКК наполягає, щоб взагалі режим "тиші" був продовжений, але на це потрібна воля двох сторін", - пояснили в Центрі.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

Раніше російські ЗМІ з посиланням на "представників" ОРДО повідомили про те, що сторони домовилися про безстроковий режим припинення вогню з 1 червня.