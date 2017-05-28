У штабі показали наслідки обстрілу Красногорівки

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Поліція взяла під охорону районну лікарню та школу.

У результаті артилерійського обстрілу Красногорівки Донецької області бойовиками російсько-терористичних формувань вранці 28 травня поранення і травми отримали вісім мирних жителів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Снаряди противника вразили відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах середньої школи №2 по вулиці Нахімова. У будівлі школи почалася пожежа, ліквідована пожежними ДСНС.

Крім того, пошкоджено три автомобілі швидкої допомоги, водопровід по вулиці Бєлінського, каналізацію по вулиці Богдана Хмельницького і електролінію.

Пошкодження отримали також житлові будинки на вулицях Маяковського, Бєлінського, Грушевського, Чайковського, Богдана Хмельницького та Каштановый – усього 42 будівлі.

У п'ятиповерховому будинку на вулиці на вулиці Грушевського снаряд влетів у вікно квартири на четвертому поверсі. Більше 10 квартир отримали пошкодження, три з них – практично повністю знищені. Вибух також зруйнував перекриття на третьому та п'ятому поверхах.

У Красногорівці продовжує працювати група спостереження СЦКК.

Поліція взяла під охорону будівлі школи та лікарні, які постраждали під час обстрілу. Вночі вулиці міста патрулюватиме спецпідрозділ КОРД. На в'їздах-виїздах з міста обладнано два додаткових мобільних блокпоста, повідомили у прес-службі МВС.

Нагадаємо, з 6:37 до 9:00 в неділю, 28 травня, бойовики російсько-терористичних формувань обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Красногорівки Донецької області, а також житлові квартали й інфраструктурні об'єкти міста. Противник вів вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів і гранатометів. Кілька місцевих жителів отримали поранення і травми.