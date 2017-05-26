У школах України продзвенів "останній дзвоник"

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Із закінченням навчального року учнів, вчителів та батьків привітала міністр освіти і науки України.

На українських школярів чекають літні канікули, а у випускників - гаряча пора вступу до ВНЗ

у п'ятницю, 26 травня відзначають "останній дзвоник". Із закінченням навчального року випускників, вчителів та батьків привітала й міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє " ТСН ".

У своєму привітанні Гриневич підкреслила важливість моменту, що настає для випускників одразу ж після свята.

"Сьогодні по всій Україні дзвенять останні дзвінки, які символізують завершення ще одного навчального року. На школярів чекає літо, і я бажаю, щоб це літо було цікавим, змістовним і оздоровчим. Для випускників настає дуже відповідальний момент - вибору подальшої освітньої кар'єри. І я бажаю успішно всім здати Зовнішнє незалежне оцінювання і обов'язково почати реалізацію своїх бажань. Вас підтримують ваші батьки", - повідомила міністр освіти і науки під час робочої поїздки в Полтаву.

Учителів і батьків Лілія Гриневич закликала пишатися випускниками.

"Шановні батьки, розумію ваше хвилювання. Ось діти підросли і починають самостійне життя. Ви для них підтримка і сподіваюся, вони вас не розчарують. Шановні колеги-вчителі. Ваше життя вимірюється не календарними, а навчальними роками: помилуйтеся плодами своєї праці. Бажаю всім здоров'я, сил і зустрінемося в новому навчальному році", - резюмувала вона.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи", населення України стабільно підтримує систему вступу до вузів через зовнішнє незалежне оцінювання.

23 травня тестуванням з української мови та літератури розпочалася основна сесія ЗНО-2017. Цього року для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалась майже 241 тисяча осіб. Більшість випускників складатиме тест з української мови та літератури, на другій і третій сходинках – історія України та математика.

Детальніше про основні напрями розвитку ЗНО читайте в статті Оксани Онищенко "ЗНО — ватерпас реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".