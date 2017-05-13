У СБУ сподіваються на зміцнення співробітництва з США з протидії тероризму і кіберзагрозам

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В умовах тривалої агресії СБУ була змушена розширити свої функції.

В СБУ хочуть зміцнити співпрацю з США

В СБУ відбулась зустріч керівництва української спецслужби з представниками Конгресу США на чолі з головою КомітетуПалати представників Конгресу США Майклом МакКолом.

"Сторони обговорили питання протидії тероризму, боротьби з кіберзагрозами з боку РФ та перспективи зміцнення співробітництва у зазначених сферах", - повідомив прес-центр СБУ.

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що США - одна з небагатьох країн, яку не потрібно переконувати в тому, що події в Україні - не внутрішній конфлікт, а війна.

"В умовах тривалої агресії СБУ була змушена розширити свої функції, перетворившись в "воюючу спецслужбу", співробітники якої на постійній основі знаходяться в зоні проведення АТО", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу американські конгресмени запевнили керівництво СБУ у своїй єдності в питаннях підтримки України, підкресливши, що продовжують виступати за територіальну цілісність держави, наполягаючи на збільшенні фінансової допомоги для України.

Нагадаємо, після завершення виборчої кампанії президент США Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Пізніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також зазнавали атак хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.