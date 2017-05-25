У СБУ розповіли, скільки груп займалось антиукраїнською пропагандою в російських соцмережах

Співробітники служби нарахували вісім сотень таких спільнот.

У російських соцмережах велася активна антиукраїнська пропаганда

"Однокласники" і "ВКонтакте" працювали кілька сотень груп антиукраїнської спрямованості, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За даними СБУ, всього в даних соцмережах діяло 800 подібних груп, розповів журналістам Грицак пыд час брифінгу в Києві у четвер, відзначають "Українські новини".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема, ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компанії.

Документ фактично забороняє в Україні діяльність російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" і "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.

Незважаючи на це, українські користувачі поки що мають можливість обійти блокування, використовуючи Tor або VPN-сервіси. Заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків підтвердив, що абсолютно повністю заблокувати російські соціальні мережі неможливо, проте необхідно зменшити їх українську аудиторію.