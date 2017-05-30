У СБУ показали наказ про звільнення поміченого біля будинку Шеремета співробітника

Ігор Устименко обіймав посаду оперативного співробітника СБУ.

Наказ про звільнення Устименка з СБУ датований квітнем 2014 року Кадр/YouTube

Служба безпеки України надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенко" Сергієві Лещенку копію наказу про звільнення у запас, якого помітили біля будинку Павла Шеремета напередодні вбивства журналіста.

"Згідно з обліком кадрів Служби безпеки України Устименко Ігор Андрійович проходив військову службу в Службі безпеки України і займав посаду оперативного співробітника", – сказано у відповіді СБУ на депутатський запит Лещенка, копію якого опублікувала "Українська правда" у вівторок, 20 травня.

Згідно з наданими документами, Устименко був звільнений з займаної посади 29 квітня 2014 року.

У СБУ відповіли на запит Лещенка Українська правда

Устименка звільнили в запас Українська правда

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до будинку Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.