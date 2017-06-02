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У СБУ немає доказів причетності спецслужб РФ до замаху на Осмаєва і Окуєву

2 червня в 11:52

Про нову інформацію пообіцяли повідомляти додатково.

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СБУ не може підтвердити причетність спецслужб РФ до замаху на учасників АТО
Оксана Блищик / Facebook
Служба безпеки України на даний момент не може надати підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до замаху на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

"На даний момент таких даних у нас немає, в першу чергу підтверджених даних", - заявив заступник начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Павло Данюков на брифінгу в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливу причетність російських спецслужб до замаху.

Данюков додав, що якщо з'явиться інформація, що підтверджує або спростовує можливу причетність російських спецслужб – про неї буде повідомлено додатково.

Дивіться фото: У МВС повідомили обставини замаху на Осмаєва й Окуеву

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуєву і Адама ОсмаєваПід час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої. Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями. Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Осмаєв замах Київ СБУ
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