У СБУ немає доказів причетності спецслужб РФ до замаху на Осмаєва і Окуєву

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Про нову інформацію пообіцяли повідомляти додатково.

СБУ не може підтвердити причетність спецслужб РФ до замаху на учасників АТО Оксана Блищик / Facebook

Служба безпеки України на даний момент не може надати підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до замаху на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву

"На даний момент таких даних у нас немає, в першу чергу підтверджених даних", - заявив заступник начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Павло Данюков на брифінгу в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливу причетність російських спецслужб до замаху.

Данюков додав, що якщо з'явиться інформація, що підтверджує або спростовує можливу причетність російських спецслужб – про неї буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва. Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої. Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями. Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.