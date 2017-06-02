У СБУ немає доказів причетності спецслужб РФ до замаху на Осмаєва і Окуєву

Про нову інформацію пообіцяли повідомляти додатково.
"На даний момент таких даних у нас немає, в першу чергу підтверджених даних", - заявив заступник начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Павло Данюков на брифінгу в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про можливу причетність російських спецслужб до замаху.
Данюков додав, що якщо з'явиться інформація, що підтверджує або спростовує можливу причетність російських спецслужб – про неї буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва. Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої. Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями. Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.Інтерфакс-Україна