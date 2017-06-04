У САП не виключили можливість втечі Насірова до Британії після виїзду на лікування до США

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Холодницький нагадав, що в 2012 Насиров отримав британський паспорт.

Холодницький побоюється, що Насіров візьме за приклад втечу Онищенко sfs.gov.ua

Виїзд відстороненого від посади голови Державної фіскальної службина лікування до США створює ризики втечі підозрюваного до Британії, заявив заступник генерального прокурора – голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Аналізуючи поведінку попередніх підозрюваних, щодо яких зараз починаємо етап заочного засудження: згадайте, як сильно вони кричали по всіх телеканалах: "Ми не будемо бігти, ми будемо захищатися". А потім сховалися в останній момент. Звичайно, тут ми повинні зважити ризики, у тому числі ризики втечі", – сказав Холодницький в інтерв'ю ТСН, опублікованому в неділю, 4 червня.

Він нагадав про втечу з країни народного депутата Олександра Онищенка, а також про те, що Насіров у 2012 році став власником британського паспорта.

"Ми повинні визначити, чи дійсно це буде виїзд на лікування, або це буде спроба поїхати у Штати з українським паспортом, а потім повернутися до Лондона з британськом", – пояснив керівник САП.

У той же час, Холодницький вказав на неприпустимість нанесення шкоди здоров'ю підозрюваного.

"Не можна допускати, щоб про нас говорили, що ми довели людину до якогось важкого каліцтва або смерті", – підкреслив прокурор.

Раніше повідомлялося, що Насіров звернувся до НАБУ з проханням повернути йому закордонний паспорт. Він також надав слідству документи, що підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон для післяопераційного лікування.

Згідно з документами, медичні послуги Насірову готовий надати Національний інститут діабету США. Лікувати українського податківця планують за рахунок коштів федерального бюджету. Однак НАБУ не випустило Насірова на лікування до США.

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Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".