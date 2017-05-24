У Росії заявили про плани подальшої мілітаризації окупованого Криму

Держпрограма РФ передбачає розвиток угруповання військ на окупованому півострові до 2025 року.

Росія має намір і далі "накачувати" окупований Крим зброєю Подробности

Державна програма озброєнь (ГПВ) Росії передбачає подальшу мілітаризацію окупованого Криму. Програма розрахована до 2025 року, повідомив заступник міністра оборони РФ в інтерв'ю підвідомчій виданню "Червона зірка".

"Нова ГПВ-2025 стала логічним продовженням прийнятої керівництвом країни (РФ – ред) стратегії щодо оснащення Збройних сил необхідною номенклатурою і кількістю сучасних та перспективних озброєнь, що забезпечують рішення завдань за призначенням. В цілях захисту стратегічних інтересів нашої країни в проекті нової ГПВ передбачено розвиток Військово-морського флоту, перш за все в Арктичній зоні Росії і на Далекому Сході, а також розвиток угруповання військ на півострові Крим", - сказав заступник міністра оборони РФ.

Минулого року в окупованому Росією українському Криму, керівництво Південного військового округу РФ поставила на бойове чергування зенітний ракетний й зенітний ракетно-гарматний комплекси.

У серпні 2016 року зенітний ракетний полк РФ, дислокований в окупованому Криму, отримав на озброєння зенітну ракетну систему С-400 "Тріумф".

Раніше повідомлялося, що Росія розмістила в окупованому українському Криму фрегат і три підводні човни, оснащені ракетним комплексом "Калібр", який може вразити будь-які об'єкти на всій території України.

Також повідомлялось, що волонтери виявили секретний військовий вантаж, який прибув в окупований Росією український Крим з Сирії.

МЗС України 13 жовтня заявив, що мілітаризація окупованого Криму небезпечна для Європи.