У Рівненській області поліція вилучила велику партію нелегально видобутого бурштину

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Конфісковано більше центнера цінного каменю вартістю 2 мільйони гривень.

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< > Поліція вилучила велику партію бурштину Фото Національна поліція України

У Рівненській області під час обшуків в рамках кримінальної справи поліція вилучила понад 110 кг бурштину на суму 2 млн гривень.

"Співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області Нацполиции спільно з Рівненською місцевою прокуратурою провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів кримінальної виробництва. Правоохоронці вилучили понад 110 кілограмів бурштину різної фракції, від 20 мм до 50 мм. Сума вилученого бурштину сягає двох мільйонів гривень", - повідомляє Департамент захисту Національної економіки поліції України.

У серпні 2016 року в Національній поліції заявили про повний контроль над "бурштиновою мафією". За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, правоохоронці повністю попереджують незаконний видобуток бурштину у Рівненській та ряді інших областей України. Але вже у вересні прикордонники виявили нові незаконні розробки бурштину у Рівненській області.