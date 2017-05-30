У результаті урагану в Московській області загинув громадянин України

В даний момент тіло загиблого знаходиться на медичній експертизі.

При урагані в Підмосков'ї загинув українець Ніколай Дікобаєв / Twitter

В результаті29 травня загинув громадянин України, повідомив начальник управління консульської забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"29 травня внаслідок урагану в Московській області в місті Красногорськ загинув громадянин України", – заявив він у коментарі "Українській правді".

За його словами, в даний момент тіло загиблого знаходиться на медичній експертизі.

Нагадаємо, в понеділок, 29 травня, на Москву обрушився ураган. Злива супроводжувалася різкими поривами вітру, за яких падали дерева і різні конструкції. Більшість із загиблих привалили повалені дерева. Всього в Москві впало понад 3,5 тис. дерев.

Повідомлялося, що в результаті урагану загинули 13 осіб.