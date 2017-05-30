У результаті урагану в Московській області загинув громадянин України

В даний момент тіло загиблого знаходиться на медичній експертизі.
"29 травня внаслідок урагану в Московській області в місті Красногорськ загинув громадянин України", – заявив він у коментарі "Українській правді".
За його словами, в даний момент тіло загиблого знаходиться на медичній експертизі.
Нагадаємо, в понеділок, 29 травня, на Москву обрушився ураган. Злива супроводжувалася різкими поривами вітру, за яких падали дерева і різні конструкції. Більшість із загиблих привалили повалені дерева. Всього в Москві впало понад 3,5 тис. дерев.
Повідомлялося, що в результаті урагану загинули 13 осіб.Українська правда