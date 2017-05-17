У Раді заблокували спробу Шуфрича повернути в Україну Лоліту Мілявську

Шуфрич запропонував дозволити Лоліті Мілявській приїжджати в Україну. Не знайшов підтримки серед народних депутатів.

Шуфрич зробив невдалу спробу повернути в Україну Лоліту Мілявську

Комітетз питань нацбезпеки і оборони одноголосно відхилила проект постанови "Про звернення до СБУ щодо скасування рішення про заборону в'їзду на територію України громадянки РФ Лоліти Марківни Мілявської строком на три роки" (№ 6408 ).

"Спроба пана Шуфрича протягнути в Україну Лоліту Мілявську провалилася", - повідомив координатор групи "Інформаційне опір" народний депутат Дмитро Тимчук.

"Лоліту, може бути, комусь шкода. Але суть в тому, що якщо в Україні проживають твої родичі, то треба як мінімум включати мізки, перш ніж гадити на голову Україні. Тут вже було вирішувати самій Лоліті - заробити пару доларів в окупованому Криму або залишитися "в'їзною" в Україну. Вона свій вибір зробила, з чим її (і Шуфрича) вітаємо", - додав Тимчук.

Нагадаємо, що Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну протягом трьох років за поїздки в окупованій російською армією Крим.

У квітні Лоліта Мілявська була помічена серед пасажирів потягу "Москва-Київ", який зупинився в пункті пропуску "Конотоп" для проведення процедури оформлення пасажирів. Співачку зняли з поїзда і відправили назад на Росію.