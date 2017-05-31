У Раді готують 50%-ві мовні квоти для друкованих ЗМІ

Слідом за квотами на радіо і ТБ парламент займеться друкованою пресою. Але мовні квоти не торкнуться Інтернет-ЗМІ, це навіть не розглядається.

Мовні квоти можуть торкнутися і друкованих ЗМІ Андрій Товстиженко, ZN.UA

У Верховній Раді готують законопроект про 50%-ні квоти нав друкованих засобах масової інформації, повідомила глава парламентського комітету з питань інформаційної політики та свободи слова Вікторія Сюмар.

"У нас є законопроект, що передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ", - сказала Сюмар в інтерв'ю виданню LIGA.net.

При цьому вона підкреслила, що є прихильником того, щоб держава пішла шляхом стимулювання, а не директив.

"Щоб ми зробили для тих, хто дотримується цієї квоти, якісь податкові пільги або пільги по розповсюдженню. Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, так як норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів і норм законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ", - додала депутат.

Сюмар також зазначила, що квоти не будуть стосуватися Інтернет-ЗМІ. "Це навіть не розглядається, держава не повинна регулювати", - сказала вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для місцевих телеканалів квота знижена до 50% у цей же період часу.

У листопаді 2016 року вступили в силу мовні квоти на радіо. Закон зобов'язує радіостанції транслювати державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, в тому числі не менш 35% від обсягу пісень у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. При цьому на радіостанціях, де частка пісень на офіційних мовах Європейського Союзу становить не менше 60% від загального обсягу, обов'язкова квота українських пісень знижується до 25%.